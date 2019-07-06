الزراعة: تحصين 1.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:
تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
أوضح التقرير، أنه تم تحصين مليون و341 ألف و712 رأس ماشية بينهم "808 ألف و662 أبقار، 460 ألفًا و75جاموس، 76 ألف و 318 أغنام، و5657 ماعز" منذ بداية الحملة حتى الآن.
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