محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم: أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، قرارا اليوم السبت، بتشكيل اللجنة العامة للحزب بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد نجيب زغلول حفيد الزعيم سعد زغلول. وكان نجيب زغلول يتولى رئاسة لجنة الوفد بمطوبس مسقط رأس سعد زغلول الزعيم المؤسس لحزب الوفد.

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كانت هذه تفاصيل خبر "أبوشقة" يُعيّن حفيد سعد زغلول رئيسًا للجنة الوفد بكفرالشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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