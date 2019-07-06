مسؤول بالأزهر: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية.. والنتيجة بعد المراجعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلن الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية بمراكز التصحيح العشرة المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي: 6 بالوجه البحري (القاهرة، الشرقية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، البحيرة) و4 بالوجه القبلي (الأقصر، سوهاج، أسيوط، المنيا)، مشيرا إلى أنه لم ترصد أي شكاوى بمراكز التصحيح العشرة.

وذكر عبدالعظيم أنه "سيتم مراجعة تجميع درجات الأسئلة من داخل الورقة وخارجها، وهذه خطوات إضافية على أعمال الكنترول لإعطاء كل ذي حق حقه"، لافتا إلى أن الوقت يسمح للمراجعات المختلفة من عملية الرصد أو الاستخراج بما يضمن الشفافية والعدالة.

وأضاف أن وكيل الأزهر لم يحدد موعدًا لإعلان النتيجة، حتى يعطي أعضاء الكنترول الوقت الكافي الذي من شأنه أن يعود بالنفع على مصلحة الطلاب؛ من خلال مراجعة أوراق الإجابة مراجعة دقيقة؛ للتأكد من تصحيح جميع الإجابات، مؤكدا أن ما ورد بها من نتائج بعد مراجعتها ورصدها تبشر بالخير.