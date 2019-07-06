حدث في 8 ساعات| تحذير من فلاتر المياه.. وثبات سعر رغيف الخبز وتذاكر القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأسر الشهداء لحضور مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، وثبات أسعار تذاكر القطارات ورغيف العيش، وأول تحرك برلماني لصالح العاملين بالقطاع الخاص بعد زيادة أسعار الوقود، وتحذير المواطنين من استخدام فلاتر مياه الشرب.

ويرصد الخليج 365، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يدعو أسر الشهداء لحضور مبارة مصر

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجه دعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا والتي تقام مساء اليوم السبت، في دور الـ16 من البطولة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تحرك برلماني للقطاع الخاص

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، بشأن سياسة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لرفع المعاناة عن العاملين في القطاع الخاص، بعد قرارها الأخير بزيادة أسعار الوقود، وما سيصاحبه من موجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أسعار القطارات ثابتة

أكد محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالسكة الحديد، عدم وجود تغييرات في أسعار تذاكرة القطارات، بعد قرار الحكومة رفع أسعار المواد البترولية.

وقال ماهر، لمصراوي، إن أسعار المواد البترولية ارتفعت قبل ذلك 5 مرات، وظلت أسعار تذاكر القطارات ثابتة لم تتغير، متاعبا: "أسعار القطارات ثابتة زي ما هي"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

طقس الأسبوع

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحول الجوية تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، ما بين درجة إلى درجتين عن الطبيعي لتتراوح من 37 إلى 38 درجة، ورغم ارتفاع نسب الرطوبة إلا أن النشاط الخفيف للرياح لن يشعرنا بها، لمزيد من التفاصيل.

سعر رغيف الخبز ثابت

قال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر رغيف الخبز المدعم ثابت عند حد الـ 5 قروش دون أي زيادة، رغم ارتفاع أسعار السولار ضمن قرار رئاسة مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود، والذي يتم الاعتماد عليه في إنتاج الخبز.

وأضاف كمال لمصراوي، أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة كاملًا في إنتاج رغيف الخبز، للحفاظ على وصول الرغيف لمستحقي الدعم مقابل 5 قروش فقط، لمزيد من التفاصيل... اضغط هنا

زيادة مواصلات مصر

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كشف العميد عباس مراد، المتحدث الرسمي لشركة مواصلات مصر، عن تفاصيل الزيادة الجديدة لأسعار تذاكر الشركة؛ بعد الأسعار الجديدة للبنزين التي تم تطبيقها في الساعة التاسعة من صباح أمس.

وقال مراد، لمصراوي، إن زيادة أسعار التذاكر حتمية بعد الزيادة الجديدة في البنزين متابعا: "وفقا للزيادة المعلنة في الأسعار ستكون الزيادة في أسعار التذاكر بنسبة 20%، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أسعار تذاكر النقل العام

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات والتي تم إقرارها أمس، تكلف الهيئة حوالي 10 ملايين جنيه شهريًا في أسعار الوقود، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

خطبة الجمعة

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ 5 دقائق فقط تيسيراً على المصلين، غير صحيح، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تحذير من الفلاتر

حذر المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، المواطنين من استخدام فلاتر المياه، موضحا أن عدم تنظيف شمعات الفلاتر يحولها لمزرعة بكتيريا.

وأضاف أن مياه الشرب العادية يتم تنقيتها بشكل كامل حسب المواصفات العالمية، ولكنها لا تزال تحتوي على بعض العناصر الضارة مثل الحديد والمنجنيز، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تنسيق 2019

بدأت وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، لمزيد من التفاصيل... اضغط هنا

عروض على مصر للطيران

تطرح شركة مصر للطيران عروضا ترويجية لشهر يوليو من القاهرة إلى عدد من الوجهات في الشرق الأقصى والخليج والشرق الأوسط وواشنطن.

وبحسب بيان، منحت الشركة تخفيضا 30% إلى طوكيو عند شراء التذاكر حتى 15 يوليو والسفر حتى 30 يوليو الجاري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

راموس في الغردقة

يختتم اللاعب الدولي سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، غدا الأحد، جولته السياحية بمدينة الغردقة، برفقة زوجته وأولاده، والتي استمرت لمدة 5 أيام استمتع خلالها بشواطئ الغردقة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا