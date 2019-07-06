الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بوسط أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بإقليم غازني بوسط أفغانستان، مساء أمس الجمعة، وأدى إلى مقتل اثنين على الأقل وإصابة 20 آخرين.

وأكد الأزهر -في بيان اليوم السبت- رفضه لكافة أعمال العنف والإرهاب التي لا تمتُّ إلى الإسلام بصلة، وأن الاعتداء على دور العبادة أو على أي إنسان أيا كان دينه أو عقيدته أو عرقه هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا وتوعد الله صاحبها بالخزي والعذاب العظيم في الآخرة.

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وجدد الأزهر الشريف مطالبته بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين، كما تقدم بخالص العزاء لأفغانستان حكومةً وشعبًا، سائلاً الله - تعالى - أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم "غازني" شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان.

وكانت القوات الأفغانية قد استعادت الشهر الماضي السيطرة على منطقة "ديه ياك" في الإقليم والتي خضعت لسيطرة طالبان لنحو عامين.