مطار القاهرة الدولي يستقبل ثلاثة أفواج سياحية لزيارة المعالم الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، ثلاثة أفواج سياحية ، قادمة من دبي وأبوظبي، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يقوم خلالها بزيارة المعالم السياحية والأثرية.
وأفاد مصدر بالمطار ، بأن المجموعات السياحية ضمت ثلاثمائة سائح من جنسيات مختلفة، منهم مائة سائح من تايوان، ومائتان آخرون من جنسيات مختلفة، لزيارة المتحف المصرى، والأهرامات، والأثار المصرية بالقاهرة.
وتم تخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال الأفواج السياحية ، وإنهاء إجراءات وصولهم حتى مقار إقاماتهم.
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