أخبار مصر | "العامة للاستعلامات": السيسي يطلق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية خلال قمة النيجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العامة للاستعلامات": السيسي يطلق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية خلال قمة النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النيجر تأتى فى سياق اهتمام السياسة المصرية فى السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذى تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى اعتباراً من العاشر من شهر فبراير الماضى.

وأوضح تقارير صادر عن الهيئة، أنه من المقرر أن يطلق الرئيس السيسي وقادة أفريقيا اتفاقية التجارة الحرة القارية التى أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالى 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من مايو الماضى، وتعبر حدثًا تاريخيًا لإفريقيا تحت رئاسة مصر.

وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية فى زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية من 17% إلى 60% بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسى وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية.