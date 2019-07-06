أخبار مصر | لمنع استغلال الركاب.. محافظة الجيزة تعلق لافتات بالتعريفة الجديدة للأجرة بالمواقف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمنع استغلال الركاب.. محافظة الجيزة تعلق لافتات بالتعريفة الجديدة للأجرة بالمواقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، بجولة تفقدية مفاجئة شملت موقف سرفيس الصباح بالهرم، وموقف المنيب للأقاليم والمحافظات وعدد من محطات الوقود بالهرم والمنيب ومنشاة القناطر.

وقال المحافظ فى تصريحات له، أن الجولة تستهدف التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة، لخطوط السير وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بالحصول علي أكثر من الأجرة المحددة، مشددا علي الإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات.

وأكد المحافظ خلال الجولة أنه تم الانتهاء من تعليق اللافتات والبانرات فى كل المواقف بنطاق المحافظة، موضح بها خط السير والتعريفة المحددة بعد التعديلات وجارى لصق الاستيكرات على واجهة وخلفية السيارات.

وحرص المحافظ خلال الجولة على التواصل مع عدد من المواطنين والسائقين، مطالبًا الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين مؤكدًا أنه سيتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين.

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ووجه المحافظ بالدفع بـ5 سيارات محملة اسطوانات البوتاجاز لتوزيعها بعدد من المناطق بحى جنوب ومراكز البدراشين، والواحات البحرية ومنشأه القناطر واوسيم وتوصيلها للمواطنين بالسعر المحدد 65 جنيه تجنبًا لاستغلالهم من قبل بعض ضعاف النفوس.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس بتكثيف الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وأشار إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقى اى شكاوى او بلاغات وتضم الأرقام "15333؛16528" خط ساخن مجلس الوزراء و"19285 " خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و"35869193" المحافظة و114 خط ساخن المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز المتابعة ومحمود حسين رئيس جهاز مشروع السرفيس والنقل الجماعي وهشام كامل وكيل وزارة التموين بالجيزة.