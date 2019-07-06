أخبار مصر | "زراعة النواب" تطالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زراعة النواب" تطالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتكثيف الحملات الرقابية والإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والحد من تلاعب التجار، وعدم استغلالهم لزيادة أسعار المحروقات وزيادة الاسعار أكثر مما يجب أو زيادة الأجرة أكثر من التعريفة المقررة.

وشدد الحصرى، على ضرورة اهتمام الجهات المختصة وخاصة المحافظين ورؤساء الأحياء، مشيرا إلى متابعتهم لتنفيذ تلك الإجراءات، تساعد بشكل كبير في ضبط الأسواق، ووقف استغلال البعض لهذه الزيادات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُطالبا وزارة التموين بوضح خطة محكمة لضبط الأسواق، وتحديد أسعار السلع وإعلانها بشكل واضح لمواجهة جشع واستغلال التجار، وكذلك تحديد أرقام اتصال لشكاوى المواطنين، للإبلاغ عن الشكاوى في حال تجاوز التجار لهذه الأسعار، أو تجاوز السائقين لتعريفة الركوب المقررة.

كما شدد على أهمية دور جهاز حماية المستهلك في تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، وكذلك تفاعل المواطنين للإبلاغ عن الشكاوى، على أن يكون هناك سرعة في الاستجابة من قبل الجهات المعنية.