أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب حول رفع المعاناة عن العاملين بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب حول رفع المعاناة عن العاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بشأن سياسة حكومة المهندس مصطفى مدبولي، لرفع المعاناة عن العاملين في القطاع الخاص، بعد قرارها الأخير بزيادة أسعار الوقود، وما سيصاحبه من موجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية.

وقالت "خضر"، "إن هناك فئة في مصر تكاد تكون منسية، وساقطة من حسابات الحكومة والمعنيين بالأمر، على الرغم من أن عددهم يتجاوز أكثر من 20 مليون مصري يعملون في القطاع الخاص، يعانون الأمرّين؛ الأول: هو صعوبة الأوضاع المعيشية وسط تدني الرواتب والأجور التي يتحصلون عليها والتي بالكاد تكفي قضاء احتياجاتهم البسيطة.