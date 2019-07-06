أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب حول رفع المعاناة عن العاملين بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب حول رفع المعاناة عن العاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت "خضر"، "إن هناك فئة في مصر تكاد تكون منسية، وساقطة من حسابات الحكومة والمعنيين بالأمر، على الرغم من أن عددهم يتجاوز أكثر من 20 مليون مصري يعملون في القطاع الخاص، يعانون الأمرّين؛ الأول: هو صعوبة الأوضاع المعيشية وسط تدني الرواتب والأجور التي يتحصلون عليها والتي بالكاد تكفي قضاء احتياجاتهم البسيطة.
وواصلت عضو مجلس النواب: "لكن على الجانب الآخر لا أحد يسأل عن أوضاع العاملين في القطاع الخاص، زدات أسعار الوقود، ومن المحتمل أن تزيد أسعار سلع ومواد غذائية، وظلت رواتبهم وأجورهم كما هي دون أي زيادة، بل إن بعض أصحاب الأعمال أقدموا على تشريد مئات العاملين لديهم، وتخفيض رواتبهم".
وشددت نائبة البرلمان على ضرورة تدخل الحكومة بتشريع يلزم أصحاب الأعمال، بمنح العاملين لديهم علاوة غلاء لمواجهة متطلبات المعيشة.