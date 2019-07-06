أخبار مصر | "اقتصادية الوفد": التسعير التلقائي للمواد البترولية يساهم في خفض عجز الموازنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتصادية الوفد": التسعير التلقائي للمواد البترولية يساهم في خفض عجز الموازنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت بالبدأ في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المواد البترولية، يفتح الباب لفك الارتباط القائم بين تكاليف توفير الوقود والموازنة العامة للدولة، بحيث لا تتحمل الموازنة الفروق بين السعر العالمي له وسعر البيع النهائي للمستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا، وبالتالي التخلص من أحد عناصر عجز الموازنة.

وأوضح خالد قنديل أن هذا القرار يساعد على الخفض التدريجى لعجز الموازنة العامة وبالتالى تخفيض حدة الاقتراض التى تقيد الموازنة، خاصة وأنه مصروفات خدمة الدين تسيطر على أكثر من 38% من الانفاق العام بقيمة 541.3 مليار جنيه هذا العام متوقع زيادتها بسبب ضغوط زيادة أسعار الفائدة.

وكان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا صباح اليوم السبت، بشأن تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر.

ونصت المادة الأولى من القرار، على تولي اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط بيع سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلي بنسبة زيادة ونقص متوسط سعر الخام العالمي "برنت" وسعر الصرف، فضلًا عن مراعاة التكاليف الآخرى والتي تعدل بشكل دوري.

Advertisements

كما أكدت المادة الأولى، أنه سيتم استثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابر من القرار.