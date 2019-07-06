أخبار مصر | سعاد المصري: المشروعات القومية المصرية أدهشت دول العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعاد المصري: المشروعات القومية المصرية أدهشت دول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، إن بدء تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل بالمحافظة يؤكد أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع أدهشت العديد من دول العالم، لافته إلى أن هناك دول كبرى فشلت فى تطبيق منظومة التأمين وأن مصر اليوم تعطى للعالم درسا فى تنفيذ المشروعات فى الوقت الذى تحارب فيه الإرهاب تنفذ مشروعات عالمية.

وأضافت سعاد، أن المحافظة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه كأول محافظة يتم تطبيق المشروع بها، مشيده بحرص كافة الأطراف على إنجاح المنظومة الجديدة، سواء من خلال الإنتهاء من كافة الاستعدادات سواء المنشآت الطبية المجهزة بعدد من الوحدات الصحية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك طفرة كبيرة فى جاهزية مشروع التأمين، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تشغيل المحافظات تباعا، مؤكدة أن ما نشهده على أرض مصر إنجاز تعجز كل كتب الاقتصاد عن تسجيله وسيقف التاريخ أمامه كثيرا.