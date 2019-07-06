أخبار مصر | برلماني: انضمام الإمارات للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط يعزز التعاون الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: انضمام الإمارات للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط يعزز التعاون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، عن سعادته والدكتورة علياء بوران الوزيرة الأردنية السابقة والرئيس الحالى للجمعية، لانضمام دولة الإمارات العربية الشقيقة للجمعية البرلمانية للمتوسط، والمشاركة الفعالة لمعالى الدكتورة أمل القبيسى رئيس المجلس الوطنى الاتحادي الإماراتي والوفد المرافق لها.

وقال درويش، إن دولة الإمارات الشقيقة شاركت لأول مرة في أعمال الجمعية واللجنة الدائمة الثانية التي تراسها بنفسه والمعنية بالاقتصاد والشئون الاجتماعية والتى تركزت أعمالها في الاجتماعات التي عقدت في ميلانو بإيطاليا 54 يوليو الجارى حول تعزيز التجارة والاستثمار والشركات والمشروعات الصغيرة والتنمية في المتوسط، مُضيفا أن انضمام دولة الإمارات ممثلة فى المجلس الوطنى الاتحادى برئاسة معالى الدكتورة أمل القبيسى سيكون بلاشك معززا لجهود الجمعية المقرر ان يتولى رئاستها درويش عام ٢٠٢٠.

كما أكد، أن جهود البرلمانيين الإماراتيين ستتضافر مع الجهود الراهنة والمستقبلية للجمعية البرلمانية المتوسطية والتى تضم حاليا ٣٤ برلمانا لتعزيز التعاون ولتحقيق التنمية والرخاء فى منطقة المتوسط، كمكون رئيسى فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لدور الجمعية فى مواجهة الإرهاب والتطرف وتحقيق السلام والاستقرار وهى كلها مبادئ والتزامات من المقرر أن تتضافر الجهود بشكل نوعى لتحقيقها.

