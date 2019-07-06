أخبار مصر | برلماني يطالب بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، على أهمية اتخاذ إجراءات رقابية لضبط الأسواق والحد من تلاعب التجار، وعدم استغلالهم لزيادة أسعار المحروقات وزيادة الأسعار أكثر مما يجب أو زيادة الأجرة أكثر من التعريفة المقررة.

وطالب الجوهري بتكثيف الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الداخلية، والمحافظين ورؤساء الاحياء ستساعد بشكل كبير فى ضبط الأسواق، ووقف استغلال البعض لهذه الزيادات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما طالب الجوهري وزارة التموين بوضع خطة محكمة لضبط الأسواق، وتحديد أسعار السلع وإعلانها بشكل واضح لمواجهة جشع واستغلال التجار، وكذلك تحديد أرقام اتصال لشكاوى المواطنين، للإبلاغ عن الشكاوى فى حال تجاوز التجار لهذه الأسعار، أو تجاوز السائقين لتعريفة الركوب المقررة، مؤكدًا على أهمية دور جهاز حماية المستهلك في تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها، حيث سيستغل البعض هذه الإجراءات لرفع الأسعار وبالتالى فنحن فى حاجة لمتابعة قوية للأسعار مع بداية تطبيق هذه الزيادات.

وطالب النائب البرلماني بضرورة تفاعل المواطنين مع هذه الوسائل للإبلاغ عن الشكاوى، على أن يكون هناك سرعة فى الاستجابة من قبل الجهات المعنية.