أخبار مصر | تعيين حفيد سعد زغلول رئيسا للجنة حزب الوفد بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين حفيد سعد زغلول رئيسا للجنة حزب الوفد بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكان نجيب زغلول يتولى رئاسة لجنة الوفد بمطوبس مسقط رأس سعد زغلول الزعيم المؤسس لحزب الوفد. وكان نجيب زغلول يتولى رئاسة لجنة الوفد بمطوبس مسقط رأس سعد زغلول الزعيم المؤسس لحزب الوفد. وتم تشكيل اللجنة العامة للحزب بمحافظة كفر الشيخ على النحو التالى:

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، قرارا بتشكيل اللجنة العامة للحزب بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد نجيب زغلول حفيد الزعيم سعد زغلول.

محمد نجيب عبد الحميد محمود زغلول رئيسا، وخمسة نواب هم: أسامة أحمد عبدالمحسن حامد، وعمر يوسف الكنانى البيلى، وشلبى محمد محمد الزغلى، وعبدالناصر عبدالعليم حامد بكر، وأشرف محمد فتحى عوض الحداد.



كما تقرر تعيين حمادة محمد بكر أحمد فرج سكرتيرا عاما، وستة من السكرتارية المساعدين هم: إبراهيم فوزى شهاب، ومحمد إبراهيم حنفى آدم، وضياء السيد محمد إبراهيم بدر، ومحمد محمد محمدحمودة، وعبد الحميد سعد عبدالحميد على، وممدوح محمد أحمد البانوبى.



كما تقرر تعيين حسن مصطفى محمد حماد أمينا للصندوق، وحمدى كمال إبراهيم الشربينى أمينا مساعدا للصندوق.