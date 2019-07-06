أخبار مصر | وكيل "نقل النواب": قرار تحريك أسعار الوقود يصب في مصلحة المواطن البسيط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب": قرار تحريك أسعار الوقود يصب في مصلحة المواطن البسيط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن قرار تحريك أسعار الوقود يصب في مصلحة المواطن البسيط؛ لضمان إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف زين الدين، أن بعض التجار يستغل تطبيق الدولة حزمة الإصلاحات الاقتصادية، في رفع عشوائي للأسعار، وتابع: "نحن بحاجة الآن الى مزيد من حملات التفتيش وسيارات الضبطية القضائية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ليس فقط فيما يخص السلع، ولكن ايضا تعريفة ركوب وسائل النقل الميكروباص للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة وعدم استغلال البعض تحريك أسعار الوقود برفع الأجرة بأكثر من النسبة المقررة".

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى ضرورة متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توفر البنزين، ومنع وجود تكدسات والتحقق من عدم وجود امتناع عن البيع، والقضاء على اي ممارسات سلبية بشكل عام تضر بالمستهلك.