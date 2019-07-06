أخبار مصر | برلماني: رفع سن المعاش لـ65 يزيد من الأعباء على الموازنة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: رفع سن المعاش لـ65 يزيد من الأعباء على الموازنة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن رفضه لرفع سن المعاش إلى 65 عاما والذي جاء ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي وافقت علية لجنة القوي العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ.

وأضاف بدوي، نحن نسعي لتأهيل الشباب وتمكينهم ومصر أصبحت دولة شابه وأصبح للشباب دورهم الذي لا يمكن إنكاره حيث أثبت العديد من النماذج الشابة نجاحهم، مؤكدا أن رفع سن المعاش له أضرار اكثر من فائدته حيث ان الموظف فى هذه السن لن يكون بالحيوية المطلوبة ليكون قادر على العطاء، مُشيرا إلى أنه يجب إتاحة الفرصة للشباب والاستفادة من طاقتهم خاصة فى هذا الوقت الذي تعمل فيه الدولة جاهدة على إعداد الشباب وتأهيل الكوادر منهم لقيادة بعض الأماكن الشاغرة والمراكز القيادية.

كما أكد النائب البرلماني، أن رفع سن المعاش سوف يحرم العديد من الشباب من العمل بجانب أنه سيزيد من الاعباء على الموازنة العامة للدولة حيث أن الأجور تمثل نحو 18.82% من المصروفات العامة.