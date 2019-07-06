أخبار مصر | عاجل.. بيان من "الأزهر" بشأن نتيجة الشهادة الثانوية وأعمال التصحيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من "الأزهر" بشأن نتيجة الشهادة الثانوية وأعمال التصحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، أنه انتهت اليوم السبت أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية بمراكز التصحيح العشرة على مستوى الجمهورية وهي: ستة في الوجه البحري (القاهرة- الشرقية-الدقهلية- الغربية- المنوفية- البحيرة) وأربعة في الوجه القبلي (الأقصر- سوهاج- أسيوط- المنيا)، ولم ترصد أي شكاوى إهمال أو تقصير أو أي مخالفة من المراكز العشرة.

وأشار الشيخ عبدالعظيم، إلى أن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لم يحدد موعدًا لإعلان النتيجة، حتى يعطي أعضاء الكنترول الوقت الكافي الذي من شأنه أن يعود بالنفع على مصلحة أبنائنا الطلاب، من خلال مراجعة أوراق الإجابة مراجعة دقيقة، للتأكد من تصحيح جميع الإجابات.

وأوضح الشيخ عبدالعظيم أنه سيتم مراجعة تجميع درجات الأسئلة من داخل الورقة وخارجها وهذه خطوات إضافية على أعمال الكنترول، رغبةً من وكيل الأزهر في إعطاء كل ذي حق حقه، مضيفًا أن الوقت يسمح للمراجعات المختلفة من عملية الرصد أو الاستخراج بما يضمن الشفافية والعدالة، موجهًا بشرى لطلاب الثانوية الأزهرية بأن ما ورد من أوراق إجابة مصححة وبعد مراجعتها ورصدها تبشر بالخير.