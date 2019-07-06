أخبار مصر | وصول 3 أفواج سياحية إلى مطار القاهرة قادمة من دبي وأبوظبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول 3 أفواج سياحية إلى مطار القاهرة قادمة من دبي وأبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، ثلاثة أفواج سياحية، قادمة من دبي وأبوظبي، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يقوم خلالها بزيارة المعالم السياحية والأثرية.

وأفاد مصدر بالمطار، بأن المجموعات السياحية ضمت ثلاثمائة سائح من جنسيات مختلفة، منهم مائة سائح من تايوان، ومائتان آخرون من جنسيات مختلفة، لزيارة المتحف المصرى، والأهرامات، والأثار المصرية بالقاهرة.

وتم تخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال الأفواج السياحية ، وإنهاء إجراءات وصولهم حتى مقار إقاماتهم.