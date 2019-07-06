أخبار مصر | القوى العاملة: تدريب 45 شابا من ذوى القدرات الخاصة بالإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تدريب 45 شابا من ذوى القدرات الخاصة بالإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح مجدى سعد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، اليوم السبت، فاعليات البرنامج التدريبي الثاني من مبادرة "مصر بكم أجمل" التي تنفذها وزارة القوى العاملة بمحافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، ويستمر البرنامج لمدة 6 أيام، لتدريب 45 شابا من الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.



ووجه مدير المديرية الشكر لوزير القوي العاملة لاهتمامه وحرصه على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا جهود مسئولى التفتيش والتشغيل نحو دمج هذه الفئة فى سوق العمل تنفيذا للقانون الذى منحهم الحق في العمل.



وأكد مصطفى عيادة مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بديوان عام الوزارة، دور وزارة القوى العاملة فى ملف ذوى القدرات الخاصة فى التشغيل، وذلك لتدريب وتأهيل وتشغيل شباب الجنسين من ذوى القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال.



حضر الافتتاح آمال محمود منسق عام المبادرة بالمديرية، وتناول البرنامج التدريبي اليوم محاضرات حول احكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك التدريب على كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين وتحديات المجتمع.



وأوضحت عطيات سيد أبوزيد، مسؤول ملف مبادرة مصر بكم أجمل أن البرنامج التدريبي يشمل كيفية التغلب على صعوبات العمل ومواجهة الآخرين، وشرحا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلا عن قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، والتدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكيفية إعداد السيرة الذاتية للتقدم لأي عمل.