أخبار مصر | الأزهر يدين الهجوم على مسجد بوسط أفغانستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يدين الهجوم على مسجد بوسط أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي، الذي استهدف مسجدًا بمدينة غزنة بوسط أفغانستان، مساء أمس السبت وأدى إلى مقتل اثنين على الأقل وإصابة 20 آخرون.

وأكد الأزهر، رفضه لكافة أعمال العنف والإرهاب التي لا تمتُّ إلى الإسلام بأية صلة، وأن الاعتداء على دور العبادة أو على أي إنسان أيا كان دينه أو عقيدته أو عرقه هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا وتوعد الله صاحبها بالخزي والعذاب العظيم في الآخرة.

وكما أدان هذا الهجوم الأثيم، وجدد مطالبته بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين، كما تقدم بخالص العزاء لأفغانستان حكومةً وشعبًا، سائلاً الله –تعالى- أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.