شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق «ملتقى كبار العلماء» بمدينة البعوث الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، غدًا الأحد، بعد صلاة المغرب بمسجد مدينة البعوث الإسلامية فعاليات (ملتقى كبار العلماء)، مع الطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية، تحت عنوان (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار).

وتستضيف الندوة الدكتور أحمد معبد، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، ويعقد الملتقى كل يوم أحد من كل أسبوع لمدة ثلاثة شهور.

يأتي عقد «ملتقى كبار العلماء» في إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من جهود تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم الإسلامي.