شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: إحالة مدير مستشفى جرجا العام و7 أطباء للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مدير مستشفى جرجا العام، و7 أطباء بالمستشفى، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة، بسبب عدم تواجد الأطباء بالمستشفى وتغيبهم عن النوبتجيات، وإهمال مدير المستشفى في متابعة عمله.

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جاء ذلك اليوم، خلال جولة تفقدية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بسوهاج، داخل المستشفى العام بمدينة جرجا، للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى، والخدمات المقدمة للمرضى بها.

وأبدى جميعة- بحسب بيان صحفي صادر عن المديرية- عدم رضاه عن الكثير من السلبيات بالمستشفى، وأبرزها عدم تواجد الكثير من الأطباء النوبتجيين، وقصور شديد في التمريض، وعدم وجود بعض المستلزمات الطبية المهمة والضرورية، على الرغم من صعوبة الوضع في المستشفى، حيث يتم تقديم الخدمة في مكان بديل نظرًا لأعمال البناء في المستشفى الجديد، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال به في بداية العام المقبل.

وقرّر وكيل الوزارة تشكيل لجنة برئاسة الدكتور علاء غفير، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، للانتقال إلى المستشفى والعمل على حل المعوقات والمشاكل به، وقيام إدارة الصيدلة بتوفير ما يلزم المستشفى من أدوية ومستلزمات طبية، وتكليف الشؤون القانونية بالمديرية بالتحقيق مع مدير المستشفى، والأطباء المتغيبين، وطاقم التمريض غير الملتزمين بعملهم.