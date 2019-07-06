شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يستجيب لأهالى «نجريج» بتحويل معهد أزهرى لمدرسة.. والأزهر يرفض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حبه لقريته وأهلها ومساندته الدائمة لهم، استجاب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزى لكرة القدم، لمطالب أهالى نجريج التابعة لمركز بسيون في الغربية، بتغيير تخصيص المبنى الذي تم إنشاؤه على نفقته الخاصة من معهد أزهرى إلى مدرسة، لارتفاع الكثافة في المدرسة الوحيدة الموجودة في القرية، ووجود 4 معاهد أزهرية مجاورة للمبنى، وتم إغلاق أحدهم بسبب عدم وجود طلاب.

وقال الحاج صلاح غالي، والد محمد صلاح، إنه قدم طلبات رسمية لتحويل المبنى لمدرسة بعد استكماله على أكمل وجه، استجابة لمطالب أهالى القرية، لكنه فوجئ بما وصفه بأنه تعنت من قيادات الأزهر وإعلان رفضهم التخلى عن المبنى، رغم علمهم أن نسبة الكثافة في المعهد ستكون منعدمة.

صلاح يستجيب لأهالى نجريج بتحويل معهد أزهرى لمدرسة

وأوضح أحمد عبدالحميد، منفذ المشروع، أنه لم يكن يتوقع هذ المعاملة من إدارة الأزهر، مشيرا إلى أنه تم شراء أرض المعهد من الإصلاح الزراعى عن طريق أهل القرية، وتم بناءه على نفقة «صلاح» الخاصة، وتم البدء في إنشاء المبنى بتكلفة تعدت ١٢ مليون جنيه، وبعدها طالب أهل القرية بتغيير النشاط لمدرسة بسبب كثافه الفصول في المدرسه الوحيدة داخل القرية، وتم بالفعل مخاطبة الأزهر بالسماح بتغيير نشاط المبنى، لكنه رفض الطلب.

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صلاح يستجيب لأهالى نجريج بتحويل معهد أزهرى لمدرسة

ولفت إلى توقف العمل في المبنى منذ ٣ أشهر بسبب عدم الموافقة على طلب الأهالى، الذين أعربوا عن استيائهم من تصرف الأزهر، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل لحل المشكلة وتخصيص المبنى كمدرسة لخدمة أبناءهم.

وحاولت «المصرى اليوم» التواصل مع قيادات منطقة الغربية الأزهرية، إلا أنهم رفضوا التحدث والإدلاء بأى تصريحات، مشيرين إلى أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هو صاحب القرار، وأنهم غير مخول لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.

صلاح يستجيب لأهالى نجريج بتحويل معهد أزهرى لمدرسة

وقال اللواء يسرى سالم، مساعد وزير التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، إنه أرسل لجنه لمعاينة المبنى، موضحا أن المبنى مطابق للمواصفات، وأن الأزهر يعتبر المبنى من ممتلكاته الخاصة.

صلاح يستجيب لأهالى نجريج بتحويل معهد أزهرى لمدرسة

وأشار إلى أنه يمكن التوصل لحل وسط، وهو أن يستضيف هذا المبنى مدرسة، موضحا أنه في الشرقية يوجد نحو ١٠٠٠ معهد أزهرى، منهم ٨٠٠ فقط تعمل كمعاهد أزهرية خالصة، والباقى يتم استضافة مدارس بها، مضيفا أنه تحدث مع المسؤولين في المحافظة لحل المشكلة.