شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. تسعير البترول كل 3أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان الحكومة تسعير البترول كل 3 أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز، وأداء رئيسى محكمة النقض والنيابة الإدارية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأسباب تراجع الذهب 7 جنيهات.. وغيرها من الأخبار المهمة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

هيئة الاستعلامات: السيسى وقادة أفريقيا يطلقون اتفاقية تحرير التجارة بقمة النيجر

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية النيجر تأتى فى سياق اهتمام السياسة المصرية فى السنوات الأخيرة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذى تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى اعتباراً من العاشر من شهر فبراير الماضى.

رئيسا محكمة النقض والنيابة الإدارية يؤديان اليمين الدستورية أمام السيسى (فيديو)

أدى المستشار عبدالله عصر، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد 30 يونيو الماضى، وبذلك يتولى رسميا المستشار عبد الله عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.

الحكومة: تسعير البترول كل 3 أشهر باستثناء البوتاجاز واستخدامات الكهرباء والمخابز

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتولى لجنة متابعة التسعير التلقائى للمواد البترولية التى كان قد صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعى الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف، كما ستم مراعاة التكاليف الأخرى والتى ستعدل بشكل غير دورى.

الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام.. منها: لا صحة لتداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.. ولاعتزام حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولى.. ولا زيادة بأسعار برامج الحج السياحى لهذا العام

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 11 شائعة انتشرت فى الفترة من 28 يونيو وحتى 6 يوليو.

السيسى يوجه الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب إفريقيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم، وذلك فى دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية والمقامة على ستاد القاهرة، وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام.

التأمين الصحى الشامل: رواتب الأطباء بالمنظومة تصل إلى 22 ألف جنيه

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام فى العمل بمنظومة التامين الصحى الشامل، وذلك على الموقع الرسمى الخاص بوزارة الصحة، موضحة أن الانضمام لهذه المنظومة يتم بشكل اختيارى، وأن كل ما يُثار بشأن إجبار الأطباء على العمل فى المنظومة شائعات.

الذهب يتراجع.. هبوط المعدن النفيس عالميا يهوى بسعره فى مصر ليخسر 7 جنيهات.. عيار 21 يتراجع لـ 643 جنيها للجرام.. رئيس شعبة المعادن الثمينة يكشف اتجاه المستهلكين نحو البيع مع صعود الأسعار الأسبوعين الماضيين

شهدت الأسعار العالمية للذهب تراجع ملحوظ لتخسر الأوقية قرابة 15 دولارا، لتهبط من 1414 دولار إلى 1399 دولار، منذ مساء أمس الجمعة، الأمر الذى أثر على أسعار الذهب فى مصر، ودفعها للتراجع بقيمة بلغت 7 جنيهات للأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة.

تفاصيل إحالة المتهمين بالاستيلاء على أراضى بـ 170 مليون جنيه للجنايات.. 4000 متر خاصة بالأمن الوطنى والمطافى استولى عليهم نصاب بمساعدة مسئولين بالشهر العقارى.. المتهمون زوروا عقود ملكية الأرض لـ"خواجة إنجليزى"

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق المتهمين فى القضية المعروفة باسم (الاستيلاء على مبنى الأمن الوطني ومطافي المرسي وسجل مدنى الساحل ( الداخلية وإدارة تموين الساحل ( الداخلية ) والمتهم فيها نصاب، و4 مسئولين بالشهر العقاري إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافي المرسي بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه .

صور.. انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام فى القاهرة

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 10 أتوبيسات، خلال الأسبوع الجارى، من إجمالى 121 أوتوبيسًا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.

لطلاب الثانوية.. تعرف على توزيعة درجات امتحان القدرات بالفنون التطبيقية

بعد انطلاق أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة اليوم السبت، وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى، أعلن مكتب التنسيق كل التفاصيل الخاصة بامتحان قدرات الفنون التطبيقية من توزيعة الدرجات والدرجة المطلوبة للنجاح حتى الأدوات المطلوبة للامتحان

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سقوط مستريحة بالإسكندرية جمعت 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم تشغيلها

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مالكة شركة بالإسكندرية قامت بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية.

تعرف على أهداف ومميزات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.. وكيفية الاشتراك والاستفادة منها.. الكشف والعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مجانًا 100%.. والدولة تتحمل تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ

انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، فى الأول من يوليو الجارى، بوجود أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستويات الرعاية الطبية، وهى واحدة من أهم أهداف مصر رؤية 2030.

كواليس إحالة سيدة تتزعم عصابة دولية لاختراق البريد الإلكترونى للمؤسسات الحكومية للجنايات.. المتهمة تشترك مع 3 متهمين فى الاستيلاء على مليون دولار.. والتحقيقات: ارتكبوا جرائم الاستيلاء والتربح وغسيل الأموال

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 4 متهمين بتشكيل عصابة دولية متخصصة فى اختراق حسابات البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية والخاصة، والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.

السكة الحديد: لن نرفع أسعار تذاكر القطارات بعد تحريك سعر السولار

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لن يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.

مورينيو فى حضرة الفراعنة.. "سبيشيال وان" يزور الأهرامات قبل الظهور على شاشة "تايم سبورت" لتحليل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.. الداهية البرتغالى يلتقط الصور التذكارية مع إحدى عجائب الدنيا السبع

دائمًا كانت الأهرامات عبر التاريخ قبلة نجوم العالم على مختلف المستويات، سواء الفنانين أو لاعبى كرة القدم أو الساسة ورؤساء العالم، فلا يوجد على وجه الأرض من لم يراوده حلم الوقوف أمام الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع.

نائب محافظ "المركزى التركى" السابق: أردوغان عصف باستقلال البنك

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الأرصاد: غدا طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

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أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن حكم مباراة مصر وجنوب أفريقيا، التى تقام فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.

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تواصل إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، فى تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.