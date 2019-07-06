شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم المؤتمر الدولي الرابع حول مستقبل تحلية المياه فبراير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التميز لتحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء المؤتمر الدولي الرابع حول مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الاوسط وذلك بالتعاون مع مكتب تسويق التكنولوجيا والابتكار خلال الفترة من 24 -27 فبراير 2020، برعاية الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور عدد من الوزارات المعنية والجهات الدولية.

وقال الدكتور حسام شوقي، مقرر المؤتمر، ورئيس مركز التميز لبحوث التحلية المصرية، في تصريحات صحفية، السبت، لـ«المصري اليوم»، إن المؤتمر يناقش أخطر أهم قضايا المياه وهي ندرة الموارد المائية، وضرورة تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل محدوديتها من خلال تقنيات تحلية المياه، موضحًا أن هذا المؤتمر هو فرصة عظيمة لجمع العلماء الباحثين، صناع القرار والمديرين والمهندسين والمعنيين بقضايا المياه من شركات المياه والصناعات، الدوائر الحكومية والشركات الاستشارية ومعاهد البحوث والجامعات.

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وشدد «شوقي» على أن المؤتمر يهتم بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع تحلية المياه من خلال تقديمها وعرض فرص الاستثمار في هذه المجالات والمساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا في العالم العربي من خلال حث الشركات المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر لإنشاء مصانعها في المنطقة، ورفع مستوى العاملين في مجال تحلية مياه البحر من خلال التدريب، وإعادة التأهيل ونقل الخبرات إلى الجيل القادم من المهندسين والفنيين.

وأضاف رئيس مركز التميز لتحلية المياه أن المؤتمر يتناول عددا من المحاور منها التقنيات المتقدمة في تحلية المياه، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وعلاقة الطاقة والاستدامة، فضلا عن كفاءة الطاقة في إنتاج المياه، وتحلية المياه من أجل التنمية المستدامة.

وأوضح أن المؤتمر يناقش أيضًا آليات تطبيق نظم تحلية المياه على نطاق صغير، وإدارة التخلص من المياه المالحة، ومعالجة المياه بطرق متقدمة، واقتصاديات لتحلية المياه ومعالجتها، وتمويل مشاريع تحلية المياه، مع الأخذ في الاعتبار الآثار البيئية، وتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من مخلفات الصرف الصحي المعالج.