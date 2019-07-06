شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى تكشف طريقة استرداد نفقات العلاج خارج وحدات المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل أنه للمؤمن علية حق استرداد تكاليف علاجة خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة إذا كانت حالته المرضية طارئة ولها صفة الاستعجال بما لا تحتمل معه التأخير فى تقديم الخدمة العلاجية.

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وقالت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل: أن المنتفع علية أن يقدم طلب استرداد متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك وتكون الهيئة غير مسئولة عن كل ما يترتب من مضاعفات تنتج عن الإهمال أو الخطأ الطبى الذى يمكن أن يحدث فى هذا التوقيت.

منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، منظومة جديدة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.