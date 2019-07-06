شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة فرانس 24 الفرنسية، أن انفجارًا وقع بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن انفجار سيارة كانت قرب المبنى.

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