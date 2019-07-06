شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. تعرف على توزيعة درجات امتحان القدرات بالفنون التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انطلاق أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة اليوم السبت، وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى، أعلن مكتب التنسيق كل التفاصيل الخاصة بامتحان قدرات الفنون التطبيقية من توزيعة الدرجات والدرجة المطلوبة للنجاح حتى الأدوات المطلوبة للامتحان اختبار معلومات عامة 30 درجة اختبار رسم 40 درجة اختبار تصميم 30 درجة مدة اختبار الرسم والتصميم 4 ساعات فقط والتقييم مسئولية كل كلية مطلوب أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة . أقلام الفلوماستر . ألوان خشبية . أدوات هندسية "مسطرة، مثلث، برجل " . تسليم الطالب ورقتين – كانسون أو فبريانو – مساحة 35 × 50 سم لامتحانى الرسم والتصميم . الامتحان يتضمن اختبار المعلومات العامة يشمل 10 أسئلة اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة . الامتحان يشمل 20 سؤال صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة . اختبار الفنون مكون من 30 سؤال ومدة الاختبار 45 دقيقة فقط. "10×1 + 20×1 = 30 درجة" ويتم التصحيح إلكترونيًا . شروط النجاح فى الاختبارات حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالى درجات جميع الاختبارات، كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق .

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