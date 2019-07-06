شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى بعد اختيار "عصر" رئيسًا للنقض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر قضائية عن أن تشكيل مجلس القضاء الأعلى بعد الإعلان عن اختيار المستشار عبدالله عصر رئيسا لمحكمة النقض وأدائه اليمين الدستورية اليوم سيكون، كالتالى:

المستشار عبد الله أمين عصر رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، ويضم فى عضويته كلا من:

المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة د

المستشار نبيل توفيق صادق النائب العام

المستشار طه سيد قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض

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المستشار عاطف عبد السميع فرج النائب الثاني لرئيس محكمة النقض

المستشار نابليون حبيب غبريال رئيس محكمة استئناف الإسكندرية

المستشار محمد السيد عبد النبي رئيس محكمة استئناف طنطا

وأدى المستشارعبد الله عصر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسا لمحكمة النقض، صباح اليوم ، خلفا للمستشار مجدى أبو العلا الذى بلغ السن القانونية للتقاعد 30 يونيو الماضى.

ومنح الرئيس السيسي، المستشار مجدي أبو العلا السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده خلال فترة عمله، وبذلك يتولى رسميا عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.

كان المستشار عبدالله عصر رئيسا للمكتب الفنى لمحكمة النقض ، وهو من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض ارسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة والتى غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.