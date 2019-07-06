شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: انتظام عمل محطات الوقود بالمحافظات وفقًا للأسعار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أن جميع محطات الوقود بالمحافظات تعمل بشكل طبيعى، وان جميع المنتجات البترولية متوفرة بكافة المنافذ وفقاً للأسعار الجديدة .
ووجهت الوزارة، باستمرار عمل الغرفة على مدار الساعة والتواصل مع المحافظات بصورة مستمرة لمتابعة أى مشكلات وحل أى شكاوى تواجه المواطنين والتأكد من مدى التزام سائقى السيرفيس والنقل العام بالمحافظات بالتعريفة الجديدة التى تم تحديدها.
كما طالبت الوزارة المحافظين بمواصلة المتابعة الميدانية لمواقف السيارات والمخابر والتسوق للتأكد من وجود أى تجاوزات أو استغلال للمواطنين، مشددة على التعامل بحسم مع أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر التنمية المحلية: انتظام عمل محطات الوقود بالمحافظات وفقًا للأسعار الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.