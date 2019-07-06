بالأسماء.. 23 كاهن للقاهرة والإسكندرية وإسنا وأستراليا وكندا يدخلون الخدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم 23 كاهنًا جديدًا، بالخدمة بكنائس الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر، منهم عشرة لكنائس القاهرة واثنين للإسكندرية ومثلهم للكرازة بأفريقيا وخمسة لإسنا ، وثلاثة لأستراليا وكاهن واحد كندا ببلاد المهجر. تمت الطقوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون. والكهنة الجدد هم: - القس بولا على مذبح كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا موسى بالعجمي الكيلو 26 بالإسكندرية. - القس دانيال كاهن عام بالإسكندرية. - القس داود على مذبح كنيسة القديسة مريم بمدينة الرحاب القاهرة الجديدة. - القس يوحنا على مذبح كنيسة القديسة مريم بمدينة الرحاب القاهرة الجديدة. - القس مينا على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالعباسية القاهرة. - القس موسى على مذبح كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة ببابا دبلو شبرا القاهرة. - القس إرميا على مذبح كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيدة دميانة ببابا دبلو شبرا القاهرة. - القس مرقس كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بالهجانة القاهرة. - القس أبرآم على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بالنعام عين شمس الشرقية القاهرة. - القس موسى على مذبح كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس والقديس سمعان الخراز بمنطقة الهايك ستيب القاهرة. Advertisements - القس أثناسيوس كاهن عام بالقاهرة. - القس يسطس كاهن عام بالقاهرة. - القس يونان كاهن على مذابح قرى إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت). - القس ميخائيل على مذابح قرى إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت). - القس إبراهيم على مذابح مدينة إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت). - القس فيلوباتير على مذابح مدينة إسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت). - القس إنجيلوس على كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالعضايمه بإسنا (إيبارشية إسنا وأرمنت). - القس ابراهيم كاهن عام للكرازة في أفريقيا. - القس يوسف كاهن عام للكرازة في أفريقيا. - القس رافائيل على مذبح كنيسة سان جورج وسان رويس تورنتو كندا. - القس بيشوي على مذبح كنيسة سانت ماري بأستراليا. - القس إيزاك على مذبح كنيسة سانت مينا وسانت مارينا ملبورن أستراليا. - القس جورج كاهن عام للخدمة بجزر فيجي بإيبارشية ملبورن، أستراليا.

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