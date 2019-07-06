شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: غرفة العمليات تواصل متابعة تطبيق التعريفة الجديدة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية فى الوزارة، تتابع على مدار الساعة مع غرف العمليات فى المحافظات، تطبيق التعريفة الجديدة الخاصة بمواقف السرفيس الداخلية للمحافظات وخارجها.
وأشار قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إلى أن غرف العمليات فى المحافظات لم تتلقى سوى شكاوى بسيطة من بعض المواطنين وتم التعامل معها على الفور، مؤكدًا التزام المحافظات بالتعريفة الجديدة، ووجود متابعات وجولات دورية على المواقف ومحطات الوقود والمخابز للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.
وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة.
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