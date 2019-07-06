شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة مصرية تشارك فى إنشاء قاعدة بيانات عالمية لأسباب الجلطة الدماغية لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة سحر محمد أحمد، أستاذة بكلية طب الأطفال، جامعة عين شمس، كباحث رئيسى بالدراسة العالمية للجلطة الدماغية فى الأطفال، والتى استهدفت إنشاء قاعدة بيانات عالمية لدراسة أسباب حدوث الجلطة الدماغية لدى الأطفال بما يسهم فى عمل أبحاث لمنع حدوثها والوقاية منها وتقليل الإصابة بها وإعادة التأهيل حال حدوثها نظرًا لما ينتج عنها من الإصابة بالشلل، حيث شاركت فى إدخال بيانات المرضى منذ عام 2015.

وأوضحت الدكتورة سحر، أن هذه المشاركة أسفرت عن نشر بحثين الأول فى يونيو 2018 فى المجلة الرسمية للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ضمن 13 باحثًا من أمريكا وكندا واستراليا، أما البحث الثانى فقد نشر فى شهر يونيو الماضى 2019، الذى شارك به 15 باحث من مختلف دول العالم معظمهم من أمريكا و كندا واستراليا واليونان.

وأكدت الطبيبة أنها حصلت على موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى بجامعة عين شمس للاشتراك فى الدراسة الدولية للجلطة الدماغية فى الأطفال سنة 2015 و كانت المرة الأولى التى يتم فيها الموافقة على هذا النوع من الأبحاث.

وأعربت الأستاذ بكلية طب الأطفال، عن أملها فى نشر الوعى الأسرى و المجتمعى لتجنب مخاطر الإصابة بالجلطة الدماغية لدى الأطفال، مشيرة إلى أن حدوث تشنج حاد فى نصف الجسم أو شلل بنصف الوجه أو الجسم "الذراع والرجل على نفس الجانب" أو عدم القدرة على الكلام فجأة من أبرز المؤشرات بالإصابة بالجلطة الدماغية والتى يمكن السيطرة عليها فى غضون 6 ساعات حتى لا تترك إعاقة دائمة.