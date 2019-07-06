شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تبدأ فى صرف معاشات أعضائها 16 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، فى اجتماعها اليوم السبت، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة معاشات يوليو للأعضاء، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو الجارى.
وناقشت هيئة المكتب التقرير المقدم من المكتب الهندسى الخاص بترميم نادى الشاطئ بالإسكندرية، وعلاج الشروخ، وناشدت باستكمال العمل فى الاصلاحات لحين انتهاء موسم الصيف الحالى.
ووافقت على الطلب المقدم من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة الوادى الجديد، بخصوص تشطيب واجهة نادى المعلمين بالنقابة الفرعية بما يليق بمكانة المعلمين.
كما قررت تقديم إعانة مالية للمعلم الذى نشب الحريق فى منزلة بالوادى الجديد طبقا للتقرير المقدم من الشرطة.
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