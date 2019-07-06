بالصور.. رئيس"مصر العليا" للكهرباء يتفقد العمل بهندسات سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

تفقد المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، سير العمل داخل هندسات كهرباء "البلينا، والمنشاه، وجرجا" التابعين لقطاع كهرباء توزيع سوهاج ضمن جولة مفاجئة وسرية لرئيس الشركة، تستهدف عددًا من الهندسات التابعة لقطاع كهرباء سوهاج، لمتابعة ورصد ما يتم داخل الهندسات المختلفة.

وشدد رئيس الشركة، خلال جولته بالهندسات المختلفة، على ضرورة حسن معاملة الجمهور والتأكد من جودة القراءات لتعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين، مع التأكيد أيضا على سرعة معالجة انخفاضات الجهود لدى المشتركين وجميع المشاكل الفنية للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية المقدمة لجموع المواطنين.