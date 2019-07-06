برلماني: رفع سن المعاش لـ65 يزيد من الأعباء على الموازنة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، رفضه لرفع سن المعاش إلى 65 عامًا والذي جاء ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي وافقت علية لجنة القوى العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ.

وأضاف بدوي، في بيان، اليوم السبت: "نحن نسعى لتأهيل الشباب وتمكينهم ومصر أصبحت دولة شابة وأصبح للشباب دورهم الذي لا يمكن إنكاره حيث أثبت العديد من النماذج الشابة نجاحهم"، مؤكدًا أن رفع سن المعاش له أضرار أكثر من فوائده حيث أن الموظف في هذه السن لن يكون بالحيوية المطلوبة ليكون قادرًا على العطاء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب إتاحة الفرصة للشباب والاستفادة من طاقتهم خاصة في هذا الوقت الذي تعمل فيه الدولة جاهدة على إعداد الشباب وتأهيل الكوادر منهم لقيادة بعض الأماكن الشاغرة والمراكز القيادية.

وأشار إلى أن رفع سن المعاش من شأنه أن يحرم العديد من الشباب من العمل بجانب أنه سيزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة حيث أن الأجور تمثل نحو 18.82% من المصروفات العامة.