محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:
صرحت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، بتشريح جثتي ربة منزل ونجلها عثر عليهما داخل شقتهما بعين شمس، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.
بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه قسم شرطة عين شمس من قاطني أحد العقارات بشارع نور الإسلام بعين شمس يفيد اشتمام رائحة كريهة من داخل أحد الشقق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
وعثر رجال مباحث عين شمس على المتوفاة مسجاة على ظهرها على سريرها، وبجوارها نجلها متدليًا من حبل "مشنقة" في ذات الغرفة، ولم يتبين وجود بعثرة في الشقة أو سرقة لمحتوياتها أو هواتفهما.
وكشفت التحريات وجمع المعلومات أن المتوفاة ربة منزل تعيش ونجلها "أيمن. ا" عامل، بمفردهما، وأن الأهالي رأوه آخر مرة أثناء عودته من عمله قبل ثلاثة أيام من العثور على جثتيهما.
وترجح التحريات الأولية أن المتوفى انتحر شنقًا حزنًا على وفاة والدته.
واستدعت النيابة عددا من أهلية المتوفيين لسماع أقوالهم، وصرحت بدفنهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ماتت والدته فانتحر.. النيابة تحقق في العثور على جثتين متعفنتين داخل شقة بعين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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