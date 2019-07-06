تشكيل لجنة بمجلس الدولة لإعداد الحركة القضائية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شكل مجلس الدولة لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2019- 2020، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، ويحيي خضري، رئيس إدارة التفتيش الفني، وأنور خليل، رئيس قسم التشريع، وأحمد موسى، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.

وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية، بدايته غدًا الأحد، بتلقي رغبات القضاة حتى 14 يوليو، على أن يتم بعدها عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة حتى 30 يوليو، وعرض الحركة على المجلس الخاص 3 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يتم إصدار الحركة في 20 أغسطس المقبل، ويتم بعدها بدء تلقي التظلمات على قرار الحركة بدءًا من 20 أغسطس حتى 27 من نفس الشهر، ويتم البت فيها بجلسة المجلس الخاص 2 سبتمبر المقبل.