"شكلوا عصابة لسرقة المنازل في الجيزة".. "المعارضات" تجدد حبس 6 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي، مكون من 6 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية في الجيزة.
كانت معلومات ورودت لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص، في تكوين تشكيلا عصابيا لسرقة محتويات الشقق السكنية.
وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن التشكيل العصابي، مكون من 6 أشخاص، وبإعداد عدة أكمنة للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
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