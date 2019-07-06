المشدد 15 عاما لمتهم بالبلطجة على المواطنين بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، عاملا بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه بالبلطجة على المواطنين بدائرة قسم قصر النيل.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم "ع. م" باستيقاف المجني عليهم "ك. ح" و "م. و" و"ر. م" وآخرين بشكل منفرد، بأن أشهر في وجوههم أسلحة بيضاء "سكين وكزلك" وتعدى عليهم بالضرب واستولى على أموالهم وهواتفهم المحمولة.
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