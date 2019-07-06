"هتك عرض طفلة زوجته 6 ساعات في غياب الأم".. إحالة تاجر مخدرات للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تاجر مخدرات إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتعذيب طفلة زوجته وهتك عرضها 6 ساعات متواصلة لغياب والدتها عن المنزل بمنطقة إمبابة.

أعد أمر الإحالة، وأنهي التحقيقات المستشار محمد شرف، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، متضمنا اتهامات خطف واحتجاز مصحوب بتعذيبات بدنية وهتك عرض.

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وكشفت التحقيقات أنه في شهر ديسمبر 2018 أبلغت ربة منزل قسم شرطة إمبابة اكتشافها تعرض طفلتها البالغة من العمر 7 سنوات للتعذيب والتعدي الجنسي من زوجها، وألقت حينها قوة أمنية القبض على المتهم وباشرت النيابة العامة التحقيق معه، وتبين أنه مدمن ويقوم بالاتجار في المخدرات، وأنه تزوج سيدة لديها طفلة بعد طلاقها من زوجها الأول، وبعد فترة قليلة من الزواج كان دائم الخلاف مع زوجته لرغبته في خروجها للعمل؛ كونه عاطل عن العمل، ويرغب في شراء مواد مخدرة لتعاطيها والاتجار بها، وكي تنفق على المنزل.

وأضافت التحقيقات أن الزوج كان دائم التعدي بالضرب على زوجته عندما ترفض له طلبا وينهال بالضرب على الطفلة عندما تزعجه أثناء معاشرته والدتها، ويقوم بحرق جسدها بـ"ولاعة"، شرحت التحقيقات أن المتهم يوم الجريمة لم يعثر على زوجته في المنزل فقام باصطحاب الطفلة أعلى سطح المنزل وقام بتعذيبها لمدة 6 ساعات متواصلة حيث حرق جسدها وجردها من ملابسها وقام بهتك عرضها وتركها في حالة إعياء، فور عودة الزوجة فوجئت بحالة طفلتها، فأسرعت بها إلى المستشفى وأبلغت عن زوجها فانتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبطه وعثر بحوزته على سلاح أبيض ومواد مخدرة "حشيش وأقراص" بقصد الاتجار.

تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي حول الإصابات التي لحقت بالطفلة، وأفاد بوجود كدمات وسحجات متعددة بالوجه والصدر والرقبة والذراعين، علاوة على اشتباه اعتداء جنسي، فأمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.