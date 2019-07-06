ضبط 5 آلاف مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت الجهود خلال الـ 24ساعة الماضية عن ضبط 5654 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1589 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما تم ضبط 27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎

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