يرأس المحكمة لمدة عام واحد.. السيرة الذاتية لرئيس محكمة النقض الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أدى المستشار عبدالله أمين محمود عصر، اليوم السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي، رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

المستشار عبدالله عصر من مواليد 7 أغسطس 1950، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير "جيد جدا" وعين معاونًا للنيابة العامة في ديسمبر من ذات العام.

تدرج المستشار "عصر" في النيابة العامة حتى عين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية في أول أغسطس 1981 ثم رئيسًا للنيابة العامة حتى انتدب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محاميًا عامًا بالنيابة عام 1990.

وصرح المستشار محمد رضا، المتحدث الرسمي باسم محكمة النقض، أن المستشار "عصر" رشح للعمل قاضيًا بمحكمة النقض عام 1994 وأصبح نائبًا لها عام 1996.

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انتدب "عصر" للعمل رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض عام 2015 بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة حتى تولى رئاسة النقض.

كما انتدب رئيس محكمة النقض الجديد عضوًا بمجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله.

خلال فترة عمله، أعير المستشار عصر إلى الإمارات، حيث عمل نائبًا لرئيس المحكمة الاتحادية العليا لمدة 6 سنوات، وترأس دائرة بمحكمة القيم بالنقض.

ويتولى المستشار محمود عصر رئاسة محكمة النقض لمدة عامًا واحدًا حتى 7 أغسطس 2020، إذ يبلغ سن التقاعد.