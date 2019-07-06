خلال أسبوع.. ضبط 14 تشكيلا عصابيا و100 قطعة سلاح بـ 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملات لمداهمة البؤر الإجرامية ومواجهة البلطجة والخارجين على القانون .

أسفرت تلك الحملات خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بدمياط وبورسعيد والدقهلية "، "السحر والجمال" بالشرقية ضُبط خلالها 642 متهم وبحوزتهم 16 قطعة سلاح ناري" 3 بنادق غير مششخنة، 13 فرد محلى" وضبط 24 طلقة مختلفة الأعيرة 5 قطع سلاح أبيض ، 17 قضية مخدرات بمضبوطات 10 كيلو ، و ضبط 747 قضية متنوعة أخرى.

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وتمكنت الحملات من ضبط 1142 قطعة سلاح ناري عبارة عن " 118 بندقية آلية، 226 بندقية خرطوش، 78 طبنجة، 720 فرد محلي الصنع، 2308 طلقة مختلفة الأعيرة" و 1218 قطعة سلاح أبيض، و ورشة لتصنيع الأسلحة النارية عثر داخلها على 4 فرد محلى الصنع و 9 طلقات نارية و أدوات تصنيع الأسلحة، و 14 تشكيل عصابي ضموا 54 متهم ارتكبوا 106 حادث سرقة.

ونفذت أجهزة وزارة الداخلية 458 ألف حكم قضائي متنوع، و872 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، فضلا عن كشف غموض 44 حادث " قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة " تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 68 متهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.