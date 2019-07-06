أخبار مصر | مذكرة لنقيب الصحفيين لمطالبة رؤساء التحرير بالالتزام بميثاق الشرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة لنقيب الصحفيين لمطالبة رؤساء التحرير بالالتزام بميثاق الشرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان؛ للمطالبة بمخاطبة النقابة لرؤساء تحرير الصحف، لمطالبتهم بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي وبالقيم المهنية، فيما يتعلق بالتغطية الصحفية لقضية الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس.

وقالت المذكرة إن هذه التغطية تخلت عن كل القيم المهنية، وقيم زمالة المهنة، وراحت تتعامل مع الزميلين باعتبارهما مُدانين، رغم أنهما لا يزالا رهن التحقيق، فضلًا عن أنها نسبت إليهما اتهامات نعلم جميعا أنها باطلة وغير صحيحة، ولم توجهها لهم سلطات التحقيق.

وطالب "بدر" في مذكرته من النقيب والمجلس، التأكيد على رؤساء تحرير الصحف، أن التغطية الصحفية بالشكل الذي ظهرت به، تُمثل انتهاكًا واضحًا وفاضحًا لميثاق الشرف الصحفي، مما قد يدفع النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون ضد من يرتكب هذه الأخطاء المهنية الجسيمة.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

السيد الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين،،

الزملاء أعضاء مجلس النقابة،،

تحية طيبة،،

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أرجو الموافقة على سرعة مخاطبة الزملاء رؤساء تحرير الصحف والمواقع؛ لمطالبتهم بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي وبالقيم المهنية، فيما يتعلق بالتغطية الصحفية لقضية الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس، إذ أن هذه التغطية للأسف الشديد قد تخلت عن كل القيم المهنية، وقيم زمالة المهنة، وراحت تتعامل مع الزميلين باعتبارهما مُدانين، رغم أنهما لا يزالا رهن التحقيق، فضلًا عن أنها نسبت إليهما اتهامات نعلم جميعا أنها باطلة وغير صحيحة، ولم توجهها لهم سلطات التحقيق.

الأستاذ النقيب والزملاء أعضاء مجلس النقابة، أقترح عليكم الآتي:

أولًا: مخاطبة السادة رؤساء تحرير الصحف بشكل رسمي، لمطالبتهم بالالتزام بالقيم المهنية، والسماح بعرض وجهة نظر محاميي الزملاء وأسرهم والنقابة، في كل ما يتعلق بالتغطية الصحفية لقضية الزميلين.

ثانيًا: التأكيد على السادة رؤساء تحرير الصحف أن التغطية الصحفية بالشكل الذي ظهرت به، تُمثل انتهاكًا واضحًا وفاضحًا لميثاق الشرف الصحفي، ولأبسط قواعد التغطية الصحفية النزيهة، مع التأكيد عليهم أن الاستمرار في مخالفة ميثاق الشرف الصحفي وقواعد المهنة والزمالة، قد يدفع النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون ضد من يرتكب هذه الأخطاء المهنية الجسيمة.

