أخبار مصر | إمام مسجد النور بنيوزيلاندا يقدم "وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة" لرئيسة وزراء نيوزيلاندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إمام مسجد النور بنيوزيلاندا يقدم "وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة" لرئيسة وزراء نيوزيلاندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الشيخ جمال فودة، إمام مسجد النور بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، الذي شهد اعتداءً إرهابياً أوائل مارس من العام الجارى، بالسيدة جاسيندا أردن، رئيسة وزراء نيوزيلاندا، لتقديم "وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة" التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والتى تعد من أهم الوثائق فى تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية.

وخلال اللقاء عرض إمام مسجد النور بنيوزيلاندا شرحا موجزا لأهم بنود" وثيقة الأخوة الإنسانية" ، والتي تدعو إلى التسامح والعدل والمواطنة والتمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية ونبذ العنف والتطرف، والعيش المشترك بين البشر جميعا، لافتا إلى دعوة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية قادة العالم، بأن تصبح هذه الوثيقة موضع بحث وتأمل في جميع المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والتربوية؛ لتساعد على خلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام، وتدافع عن حق المقهورين والمظلومين والبؤساء في كل مكان.

من جانبها أثنت السيدة جاسيندا أردن، رئيسة وزراء نيوزيلاندا على "وثيقة الأخوة الإنسانية" متعهدة بالعمل علي نشرها والالتزام بمبادئها، لما لها من أهمية كبري في نشر التسامح والمحبة والسلام بين اتباع الأديان جميعا.

جدير بالذكر أن وثيقة «الأخوة الإنسانية» هي نتاج عمل مشترك وحوار متواصل استمر لأكثر من عام ونصف بين الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس ، وتحمل رؤيتهما لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين اتباع الأديان، وللمكانة والدور الذي ينبغى للأديان أن تقوم به عالمنا المعاصر.