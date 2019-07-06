أخبار مصر | رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تسجل إعجابها بمتحف النسيج.. وتوقع في دفتر الزائرين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تسجل إعجابها بمتحف النسيج.. وتوقع في دفتر الزائرين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل متحف النسيج المصري بشارع المعز لدين الله الفاطمي، اليوم السبت، ماريا فرناندا اسبينوزا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية في جولة بالمتحف والتي تأتي بإطار زيارتها لمصر.

وقامت اسبينوزا، بجولة في المتحف وشاهدت المعروضات بقاعاته المختلفة، حيث رافقها عدد من أمتاء المتحف الذين قاموا بشرح القطع النسيجية الأثرية للضيفة.

وكشف الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، أن اسبينوزا عبرت عن إعجابها بالمعروضات في المتحف، وخاصة تنوعها وانتمائها لعصور مختلفة.

كما حرصت اسبينوزا علي التوقيع في دفتر زيارات المتحف،وكتبت"تحية لمتحف النسيج المصري لقيامه بالحفاظ علي الحكمة والتراث ممثلا في النسيج المصري وهذا مهم جدا للتراث الإنساني بصفة عامة".