أخبار مصر | رئيس "المستشفيات": لدينا قصور في "الصيدلية الإكلينيكية".. ونقدم الدعم لمنظومة التأمين الصحي الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المستشفيات": لدينا قصور في "الصيدلية الإكلينيكية".. ونقدم الدعم لمنظومة التأمين الصحي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه لا ينبغي أن يقتصر دور الصيدلي في المستشفيات على صرف العلاج فقط بل يمتد لمراجعة الأدوية وصرف المناسب منها للمريض بحيث لا يسبب له مضاعفات.

جاء ذلك خلال الملتقى الأول للصيدلة الإكلينكية الذي نظمته الهيئة أمس، بمقر معهد الرمد التذكاري بالجيزة.

وأضاف، لدينا قصور في تخصص الصيدلية الإكلينيكية والخبرة قليلة في هذا الأمر، فلا ينبغي أن يقتصر دور الصيدلي على صرف الدواء فقط في المستشفيات.

واكد أن الهيئة مسئولة عن الدعم الفني للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه تجريبيًا في محافظة بورسعيد بداية الشهر الجاري.