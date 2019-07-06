أخبار مصر | رئيس "المستشفيات": لدينا قصور في "الصيدلية الإكلينيكية".. ونقدم الدعم لمنظومة التأمين الصحي الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المستشفيات": لدينا قصور في "الصيدلية الإكلينيكية".. ونقدم الدعم لمنظومة التأمين الصحي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك خلال الملتقى الأول للصيدلة الإكلينكية الذي نظمته الهيئة أمس، بمقر معهد الرمد التذكاري بالجيزة.
وأضاف، لدينا قصور في تخصص الصيدلية الإكلينيكية والخبرة قليلة في هذا الأمر، فلا ينبغي أن يقتصر دور الصيدلي على صرف الدواء فقط في المستشفيات.
واكد أن الهيئة مسئولة عن الدعم الفني للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه تجريبيًا في محافظة بورسعيد بداية الشهر الجاري.
وأشار إلى أن الدعم الفني شمل تشكيل فرق من الأطباء في جميع التخصصات الطبية لدعم المنظومة في بورسعيد، في حال وجود عدد كبير في العمليات في أي تخصص يتم دعم المحافظة بالفرق لإنهائها، ويتم استكمال ذلك في باقي المحافظات.
واضاف دكتور محمد فوزي نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة تهتم بالصيدلة الإكلينيكية وتنظم التدريب باستمرار للصيادلة بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لرفع مستوى خبراتهم.
وأشار إلى أن الصيدلي دوره تحديد صلاحية الدواء، ومدى تفاعله مع باقي الأدوية الأخرى التي يصفها الطبيب للمريض، حتى لا يتعرض لمخاطر.
وأكدت دكتورة غادة عدلي، مدير إدارة التموين الدوائي بالإدارة المركزية للصيدلة، أن حجم سوق الدواء في مصر يمثل 60 مليار جنيه، وعدد الصيادلة يبلغ 250 ألف صيدلي في مصر.
وأوضحت أن عدد الصيادلة ليس بالقدر الكافي كما يتخيل البعض، ويتم تأهيل الصيادلة حاليًا للقيام بدورهم خاصة في تخصص الصيدلة الإكلينكية.