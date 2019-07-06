أخبار مصر | الفيحاء يوقع عقد مبدئى لضم لاعب برازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيحاء يوقع عقد مبدئى لضم لاعب برازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، اليوم السبت، بشكل مبدئي مع المحترف البرازيلي رافاييل هنريك أسيس، قادماً من نادي سبورتينغ براجا البرتغالي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وسيوقع اللاعب العقد الرسمي بعد إجتيازه للفحوصات الطبية والتي من المقرر أن يجريها خلال الفترة القادمة، وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على التوصية المقدمة من المدير الفني للفريق السيد خورخي سيماو.

وشارك أسيس، الذي يلعب في خانتي المحور الدفاعي ووسط الملعب، مع نادي بيرا مار البرتغالي "2014-2015"، ونادي ديسبورتيفو دي شافيز البرتغالي "2016-2017"، ونادي سبورتينغ براغا البرتغالي "2017-2018".